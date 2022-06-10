قرداحي ينتقد تخلي الدول الخليجية عن لبنان في الازمات

وقال قرداحي في مقابلة مع برنامج "من الأخير" المذاع على قناة "آي نيوز" العراقية أجراها قبل عدة أيام أن الدول الخليجية لم تقدم مساعدات لبلاده على مدار عشر سنوات الماضية.

واضاف : "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".

وأضاف قرداحي الذي استقال من منصبه كوزير للإعلام أن "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد، ولم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء".

انتهی**3269