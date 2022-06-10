١٠‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٧:١٠ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84783704
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قرداحي ينتقد تخلي الدول الخليجية عن لبنان في الازمات

قرداحي ينتقد تخلي الدول الخليجية عن لبنان في الازمات

طهران/ 10 حزیران/ یونیو/ ارنا- انتقد وزير الاعلام اللبناني السابق "جورج قرداحي" الدول الخليجية لتخليها عن لبنان وفي اشد الأزمات.

وقال قرداحي في مقابلة مع برنامج "من الأخير" المذاع على قناة "آي نيوز" العراقية أجراها قبل عدة أيام أن الدول الخليجية لم تقدم مساعدات لبلاده على مدار عشر سنوات الماضية.

واضاف : "إخواننا الخليجيون يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن".

وأضاف قرداحي الذي استقال من منصبه كوزير للإعلام أن "لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة مياه، نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد، ولم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء".

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