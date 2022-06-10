أكثر من 45 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى

وقالت مصادر فلسطینیه إن أكثر من 45 ألف مصلٍّ تمكنوا من الوصول للأقصى وأداء الصلاة في باحاته وداخل المصليات المسقوفة.

ومنذ ساعات الصباح توافد آلاف المواطنين من القدس والداخل المحتل إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وفرضت قوات الاحتلال صباح اليوم، إجراءات عسكرية مشددة في مدينة القدس المحتلة، وعرقلت وصول مئات الفلسطينيين من مدن الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال اعتدت على المقدسي نضال النتشة بعد توقيفه عند باب الأسباط، أحد أبواب الأقصى.

وتمكن عدد من الشبان من رفع أعلام فلسطين ورايات حركة حماس عقب صلاة الجمعة في الأقصى.

كما نظمت وقفة في ساحات المسجد تنديدا بالإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم من قبل بعض المسؤولين في الهند.

وكانت قوات الاحتلال قد انتشرت على الحواجز العسكرية المؤدية إلى القدس، وأعاقت وصول المصلين من الضفة إلى "الأقصى".

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