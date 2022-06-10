امیر عبداللهیان: استمرار هجمات الكيان الصهيوني على سوريا انتهاك صارخ لسيادة اراضيها

واثر العدوان الجوي الصهيوني على مطار دمشق ادان امير عبداللهيان في اتصال هاتفي اجراه مساء الجمعة مع نظيره السوري فيصل المقداد، هذا العدوان بشدة وقال: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تقف على الدوام الى جانب الحكومة والشعب السوري وستظل كذلك.

ووصف وزير الخارجية الايراني الصمت غير المقبول من قبل الدول والمجتمع العالمي والمحافل والاوساط الاقليمية والدولية تجاه هذه الاعتداءات بانه يبعث على الاسف والخزي.

من جانبه أعرب وزير الخارجية والمغتربين السوري عن التقدير للمواقف الإيرانية إلى جانب سورية.

وأشار الوزير المقداد إلى أن العدوان الإسرائيلي يأتي في إطار الدعم الذي تقدمه (إسرائيل) لحلفائها الإرهابيين ولما تقوم به القوات الأمريكية وأدواتها في الشمال الشرقي وما تقوم به تركيا من تهديدات لشن اعتداءات على الأراضي السورية والدعم الذي تقدمه تركيا للمجموعات الإرهابية في الشمال الغربي من البلاد.

وأكد الوزير المقداد أن سورية ستدافع بكل الوسائل المشروعة عن حقها في صد الاعتداءات الإسرائيلية الغادرة ومتابعة حربها على الإرهاب وتحرير سورية من كل الإرهابيين والقوات الأجنبية غير المشروعة التي تدعمهم.

انتهى ** 2342