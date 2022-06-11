١١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:٢٣ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84784039
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إصابة 93 فلسطینیاً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

إصابة 93 فلسطینیاً خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة الغربية

طهران/ 11 حزیران/ یونیو/ ارنا- أعلنت الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة 93 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس "أحمد جبريل"،  إن 3 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و12 بحالات اختناق، ومواطن بحروق، خلال المواجهات التي اندلعت في "بيت دجن".

وأضاف أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني و4 بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت في "بيتا".

وفي "قلقيلية"، أصيب 6 مواطنين بالرصاص المطاطي والعشرات بالاختناق خلال مواجهات "كفر قدوم" شرق مدينة قلقيلية.

إلى ذلك أصيب عدد من الصحفيين والمتضامنين الأجانب، في اعتداء للمستوطنين على فعالية وطنية ضد الاستيطان وسياسة التهجير في "مسافر يطا" بالخليل، جاءت تحت شعار "لا نكبة جديدة في مسافر يطا".

ولاحقا، أفاد الهلال الأحمر بإصابة 93 مواطنا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس ومسافر يطا وكفر قدوم.

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