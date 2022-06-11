وزيرة النقل الإسرائيلية: العمل جار مع السعودية لتحليق الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق أراضيها

وأوضحت الوزيرة أن "العمل جار مع السعودية فيما يتعلق بتحليق الرحلات الجوية الإسرائيلية فوق أراضيها التي يمكن أن تقصر أوقات الرحلات، كجزء من عملية التطبيع. أي أخبار جميلة هذه، أليس كذلك؟" لافتة إلى أنها لا يمكن تتوقع النتائج في الوقت الحالي "لكن هذا عمل يتم إنجازه".

وتابعت: "أنا، اؤمن بحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبر تسوية إقليمية، أحاول استخدام وسائل النقل، وهي أداة مهمة للغاية لتعزيز هذه العلاقات، للقيام بذلك".

تصريحات الوزيرة ميخائيلي تأتي بعد 5 أيام من تقرير لصحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية كشفت فيه عن صفقة ثلاثية قالت، إنها تتشكل بين إسرائيل والسعودية و​الولايات المتحدة​، تمثل خطوة جديدة على طريق تطبيع العلاقات بين ​تل أبيب​ و​الرياض​، والصحيفة أوضحت أن السعودية على وشك فتح مجالها الجوي أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، ما يمثل خبرا سارا لآلاف الإسرائيليين ولصناعة الطيران المحلية.

تجدر الإشارة إلى أن ​المجال الجوي​ السعودي مفتوح حاليا أمام الشركات الإسرائيلية فقط خلال الرحلات الجوية إلى ​الإمارات العربية المتحدة​ و​البحرين​،كما وتمتلك شركة "إير إنديا" الهندية تصريحا خاصا للطيران عبر المجال الجوي السعودي خلال رحلاتها بين الهند وإسرائيل.

انتهى** 1453