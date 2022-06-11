استعدادا لمونديال قطر 2022؛ ايران والجزائر تخوضان مباراة ودية غدا الاحد

وسيخوض المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم مباراة ودية تحضيرية مقابل نظيره الجزائري، غدا عند الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي في الدوحة.

وتقام المباراة على ملعب نادي قطر في الدوحة. وتنطلق اليوم دورة تدريبية لمنتخبي البلدين في الساعة السابعة مساء استعدادا لهذه المباراة الودية.

يذكر ان المنتخب الوطني الايراني لكرة القدم يتواجد حاليا في الدوحة في معسكر تدريبي ويستعدّ لِنهائيات كأس العالم المقرّر إقامتها في قطر خلال نوفمبر وديسمبر المقبلَين، حيث يلعب في المجموعة الثانية مع إنجلترا وأميركا و الفائز من مباراة أوكرانيا وويلز.

وكانت ايران قد فازت على الجزائر 2-1 في مباراة ودية اقيمت في 27 مارس 2018 بِالنّمسا، ضمن استعدادات مونديال روسيا.

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