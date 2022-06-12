امس السبت/الصحة الإيرانية تسجل 6 حالات وفاة جديدة بكورونا

وأعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة في تقريرها ليوم امس السبت عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، الى 141 الفا و349 شخصا.

وأشارت في تقريرها الى تسجيل 56 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى 7 ملايين و233 الفا و528 شخصا.

وأضافت أن383 شخصا من المصابين في البلاد في وضع حرج ويخضعون للعناية المركزة.

وتابعت، ان اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين و 58 الف و665 شخصا لغاية الآن.

وكما أعلنت دائرة العلاقات العامة بوزارة الصحة، بأن 52 مليونا و430 ألف و924 شخصا خضعوا حتى الآن لاختبار الاصابة بفیروس كورونا في أنحاء البلاد.

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