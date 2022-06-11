ثاني ناقلة نفط ايرانية تبحر الى فنزويلا

وتمت تغطية مراسم ابحار الناقلة الايرانية من منطقة الخليج الفارسي باتجاه المياه الفنزويلية، مباشرة وعبر الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسي البلدين؛ حيث اطلعا على المراحل المختلفة لتصميم وانتاج هذه السفينة الايرانية العابرة للمحيطات.

كما تم في هذه المراسم اعتماد وثائق تسليم الناقلة "افراماكس" بين مسؤولي شركة "صدرا" الايرانية المصنعة والجانب الفنزويلي.

وتجدر الاشارة ايضا، بان ناقلة افراماكس هي الثاني من نوعها التي ابحرت باتجاه فنزويلا اليوم؛ وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وكاراكاس والذي ينص على تسليم ناقلتي نفط اخريين من تصنيع ايران، الى هذا البلد.

انتهى ** ح ع