١١‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٤:٣٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84784893
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بحضور رئيسي البلدين؛

ثاني ناقلة نفط ايرانية تبحر الى فنزويلا

ثاني ناقلة نفط ايرانية تبحر الى فنزويلا

طهران / 11 جزيران / يونيو / ارنا – اقيمت اليوم السبت، مراسم ابحار ثاني ناقلة نفط ايرانية الصنع (من طراز افراماكس) باتجاه فنزويلا؛ وذلك برعاية الرئيس الايراني "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" ونظيره الفنزويلي "نيكولاس مادورو" الذي يزور طهران حاليا.

وتمت تغطية مراسم ابحار الناقلة الايرانية من منطقة الخليج الفارسي باتجاه المياه الفنزويلية، مباشرة وعبر الفيديو كونفرانس، بحضور رئيسي البلدين؛ حيث اطلعا على المراحل المختلفة لتصميم وانتاج هذه السفينة الايرانية العابرة للمحيطات.

كما تم في هذه المراسم اعتماد وثائق تسليم الناقلة "افراماكس" بين مسؤولي شركة "صدرا" الايرانية المصنعة والجانب الفنزويلي. 

ثاني ناقلة نفط ايرانية تبحر الى فنزويلا

وتجدر الاشارة ايضا، بان ناقلة افراماكس هي الثاني من نوعها التي ابحرت باتجاه فنزويلا اليوم؛ وفقا للاتفاق الموقع بين طهران وكاراكاس والذي ينص على تسليم ناقلتي نفط اخريين من تصنيع ايران، الى هذا البلد. 

انتهى ** ح ع 

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