الحرس الثوري : من يسمح بموطئ قدم للكيان الصهيوني سيزعزع امن بلاده والمنطقة ايضا

"العميد تنكسيري" ادلى بهذا التصريح خلال تفقده اليوم السبت، القواعد الهندسية والدفاع المدني ومستوى الجهوزية القتالية لدى سلاح البحر التابع للحرس الثوري في جزيرة "تنب الكبرى".

ونوه هذا القائد العسكري الايراني، بالامن المستتب في منطقة الخليج الفارسي من خلال تظافر الجهود بين الدول المتشاطئة.

كما ثمّن تضحيات القوات المنتسبة لبحرية الحرس الثوري في سياق تامين المنطقة؛ مؤكدا على ان "هذه البطولات نالت رضا القائد العام للقوات المسلحة آية الله العظمى الامام الخامنئي؛ حيث اشاد سماحته بأداء هؤلاء الشجعان خلال خطاباته القيمة الاخيرة".

و وجه قائد القوة البحرية لحرس الثورة الاسلامية، حديثه الى الافراد المنتسبين في تنب الكبرى، قائلا : ان تضحياتكم واداؤكم الشجاع والمتمثل في القبض على ناقلتي النفط اليونانيتين بعد انتهاكهما الحدود المائية الايرانية، ادخل السرور في قلب الامام الخامنئي (حفظه الله).

وتوجه العميد تنكسيري بالنصيحة الى "الدول الصديقة والشقيقة في منطقة الخليج الفارسي"، بان لا تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني لان ذلك سيخل بأمن المنطقة.

انتهى ** ح ع

