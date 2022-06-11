رئيسي لنظيره الفنزويلي :
الفرص متوفرة لرفع مستوى العلاقات بين طهران وكاراكاس
طهران / 11 حزيران / يونيو / ارنا – قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان طهران وكاراكاس لديهما طاقات وفرص جيدة من اجل النهوض بمستوى العلاقات الثنائية.
جاء ذلك خلال اللقاء بين رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ونظيره الفنزويلي "نيكولاس مادورو" الذي يزور طهران على راس وفد رفيع.
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طهران / 11 حزيران / يونيو / ارنا – قال رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" : ان طهران وكاراكاس لديهما طاقات وفرص جيدة من اجل النهوض بمستوى العلاقات الثنائية.
رئيسي لنظيره الفنزويلي :
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