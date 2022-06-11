الفرص متوفرة لرفع مستوى العلاقات بين طهران وكاراكاس

طهران / 11 حزيران /يونيو/ارنا- اكد وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني بهرام عين اللهي بان وصمة عار ابدية ستبقى في جبين الدول التي فرضت الحظر على ايران خلال فترة تفشي مفيروس كورونا، لافتا الى ان البلاد قامت باجراءات كبرى في مكافحة الفيروس واليوم تحقق انتصار كبير رغم الحظر الدنيء.