امير عبداللهيان: قرار مجلس حكام الوكالة الذرية متسرّع ومسيّس

جاء ذلك في اتصاال هاتفي لوزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان مساء السبت مع الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انوتنيو غوتيريش تبادلا خلاله وجهات النظر حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واكد امير عبداللهيان دعم ايران للهدنة في اليمن مؤكدا ضرورة الرفع الكامل للحصار الانساني بما يشكل تمهيدا مناسبا لبدء الحوار بين الفئات والمكونات اليمنية.

كما اشار الى اتصاله الهاتفي مع نظيره السوري يوم الجمعة قائلا ان استمرار الاعتداءات الصهيونية على الاراضي السورية والهجوم على مطار دمشق المدني يعتبر انتهاكا صارخا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة وقال: ان اوضاع المنطقة اثبتت بأن قيام الكيان الصهيوني باشعال النيران ضد أمن واستقرار المنطقة سيرتد عليه.

من جانبه اكد امين عام منظمة الامم المتحدة اهمية استمرار مفاوضات فيينا، معتبرا العملية الدبلوماسية بانها افضل مسار لحل الخلافات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وبعض الاطراف في مفاوضات الاتفاق النووي.

كما اعتبر غوتيريش البيان الصادر عن مجلس حكام الوكالة الدولية بأنه يتضمن مجرد توصيات مؤكدا ضرورة استمرار المفاوضات.

وحول ازمة اليمن اشاد امين عام الامم المتحدة بجهود ومواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية البناءة في دعم الهدنة.

واعتبر غوتيريش اجتماع آستانا حول سوريا ارضية مناسبة لمتابعة الازمة وازالة الهواجس المحتملة بين سوريا وتركيا.

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