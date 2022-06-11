المشاط يؤكد ان الهدنة في اليمن شبه معدومة

وقال المشاط لدى استقباله وزير النقل اليمني عبدالوهاب الدرة ونائبه محمد الهاشمي لمناقشة أوضاع قطاع النقل، وميناء الحديدة والصعوبات التي يعاني منها جراء العدوان الأمريكي السعودي والحصار على الشعب اليمني "أن الإلغاء المتكرر للرحلات الجوية المقررة في بنود الهدنة الإنسانية عبر مطار صنعاء الدولي يشكل تنصلاً واضحاً من تحالف العدوان عن مقررات الهدنة" واضاف إن الإلغاء المفاجئ للرحلات يحرم المواطنين الاستفادة من هذه الهدنة واعتبارها "شبه معدومة".

وتطرق اللقاء إلى ما يتعرض له المسافرون في الطرقات من قتل ونهب وانتهاكات من قبل تحالف العدوان ومرتزقته وآخرها قتل الطفل أكرم العزعزي، وكذا المواطن خالد عبدالله من أبناء محافظة إب الذي تعرض للابتزاز والقتل من قبل قطاع الطرق في المناطق الواقعة تحت سيطرة العدوان.

وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن إلى أهمية فتح الطرقات للتخفيف من معاناة المواطنين في محافظة تعز، وفي بقية المحافظات.

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