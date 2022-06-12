أمير عبد اللهيان یؤکد علی ضرورة اهتمام السعودیة بأداء مناسك الحج

وكتب أمير عبد اللهيان في تغريدة على تويتر عشية توجه القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين إلى السعودية لاداء مناسك الحج هذا العام: يستعد حجاج بلادنا لتشرف بزیارة بیت الله الحرام وضريح الرسول الأكرم (ص) وقبور ائمة البقيع (عليهم السلام).

وأضاف: فسح المجال امام الحجاج الإيرانيين لأداء فریضة الحج بفضل الجهود المتواصلة لهیئة الحج والعمرة والزیارة فی الجمهوریة الاسلامية الايرانية وتعاون المؤسسات الأخرى.

واکد علی ضرورة ایلاء الاهتمام من قبل المؤسسات ذات الصلة في المملكة العربية السعودية بأداء فريضة الحج في ظروف ملائمة يسودها الأمن التام، تضمن عزة و كرامة الحجاج وتقوم علی خلق الوحدة بین المسلمین.

یذکر أنه توجهت القافلة الأولى من الحجاج الإيرانيين إلى الديار المقدسة صباح اليوم الأحد من مطار مدینة كرمان (جنوب شرق ايران) ومطار الامام الخميني (ره) بالعاصمة طهران.

انتهی**3280