قوى العدوان ترتكب 218 خرق للهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن خروقات العدوان تمثلت في 58 عملية تحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.

وأكد أن مرتزقة العدوان استحدثوا تحصينات قتالية حول محيط مدينة مأرب، ونفذوا عملية تسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في تبة الهناجر في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع، مشيرا إلى أن مرتزقة العدوان نفذوا عمليتين هجوميتين على مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وروضة جهنم بمحافظة مأرب.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 44 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، حيث استهدف مرتزقة العدوان بخمسة صواريخ كاتيوشا مواقع الجيش واللجان الشعبية في البلق الشرقي وروضة جهنم بمحافظة مأرب وحرض وبني حسن بمحافظة حجة، والملاحيظ بمحافظة صعدة، وباب غلق بمحافظة الضالع.

وذكر أنه تم تسجيل 112 خرقاً بإطلاق نار على منازل المواطنين في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، وجبهات الحدود.

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