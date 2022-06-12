ايران تهزم استراليا بدوري الأمم للكرة الطائرة والمدرب يشيد بأداء اللاعبين

وضمن مباريات المجموعة الاولى لهذا الدوري الأممي واجه المنتخب الايراني نظيره الاسترالي في مدينة برازيليا ليسجل فوزه الثاني في هذه المجموعة بعد ان فاز في مباراته الاولى على الصين وتعثر في الثانية أمام هولندا.

وحسم المنتخب الايراني الشوط الاول لصالحه بـ 25 نقطة مقابل 14 والشوط الثاني ايضا بـ 25 نقطة مقابل 22 لكنه خسر الشوط الثالث بـ 18 نقطة مقابل 25 نقطة للاستراليين فيما عاود المنتخب الايراني الانتصار في الشوط الرابع بـ 25 نقطة مقابل 15.

واشاد مدرب المنتخب الوطني بهروز عطایي بأداء اللاعبين أمام أستراليا والفوز عليها بنتيجة 3-1 قائلا : كانت مباراة جيدة ولحسن الحظ قدم ااعبونا أداءً رائعا في المباراة، لافتا الى ان أمامنا طريق طويل ونحاول الحصول على أداء مقبول.

ومن المنتظر ان يواجه المنتخب الايراني في مباراته الرابعة نظيره الياباني مساء اليوم الاحد بالتوقيت المحلي في مباراتهم الاخيرة في الاسبوع الاول من مباريات دوري الأمم للكرة الطائرة المقام في مدينتي اوتاوا وبرازيليا.

وكان المنتخب الوطني الايراني بالكرة الطائرة خسر امام نظيره الهولندي في المباراة التي جرت بينهما اول امس الجمعة في برازيليا.

وتخوض منافسات الدور التمهيدي 16 منتخبا في اطار مجموعتين، الاولى تضم ايران والصين وسلوفينيا واميركا واليابان وهولندا والبرازيل واستراليا (تجري مبارياتها في برازيليا) فيما تضم المجموعة الثانية بلغاريا وصربيا وكندا والمانيا وبولندا والارجنتين وفرنسا وايطاليا (تجري مبارياتها في اوتاوا).

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