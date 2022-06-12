القافلة الأولى من الحجاج تغادر ايران إلى الديار المقدسة

وبدأ تفويج حجاج بيت الله الحرام في صباح اليوم الأحد من مطاري كرمان والإمام الخميني بطهران وستهبط هذه الرحلات في المدينة المنورة.

وقال رئيس مطار الإمام الخميني (رض)، سيتم تشغيل رحلة إلى خمس رحلات يومية من مطار الإمام الخميني إلى أرض الوحي من 12 يونيو إلى 4 يوليو.

ويتم تشغيل رحلات الحج من قبل الخطوط الجوية الإيرانية من 18 مطارًا في البلاد، لكن ثلاث شركات طيران، قشم اير وإيران إير تور ومعراج ، أعلنت أيضًا عن استعدادها لتقديم الخدمات.

وبدأ ت عملية مغادرة الحجاج الإيرانيين اليوم 12 يونيو وستنتهي في 4 يوليو من العام الجاري.

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