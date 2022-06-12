١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١٠:٥١ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84785488
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القافلة الأولى من الحجاج تغادر ايران إلى الديار المقدسة

القافلة الأولى من الحجاج تغادر ايران إلى الديار المقدسة

طهران/ 12 حزیران/ یونیو/ ارنا- غادرت اليوم الأحد القافلة الأولى من الحجاج الايرانيين الى الديار المقدسة عبر مطاري الامام الخميني (رض) الدولي بالعاصمة طهران وكرمان في جنوب شرق البلاد.

وبدأ تفويج حجاج بيت الله الحرام في صباح اليوم الأحد من مطاري كرمان والإمام الخميني بطهران وستهبط هذه الرحلات في المدينة المنورة.

وقال رئيس مطار الإمام الخميني (رض)، سيتم تشغيل رحلة إلى خمس رحلات يومية من مطار الإمام الخميني إلى أرض الوحي من 12 يونيو إلى 4 يوليو.

ويتم تشغيل رحلات الحج من قبل الخطوط الجوية الإيرانية من 18 مطارًا في البلاد، لكن ثلاث شركات طيران، قشم اير وإيران إير تور ومعراج ، أعلنت أيضًا عن استعدادها لتقديم الخدمات.
وبدأ ت عملية مغادرة الحجاج الإيرانيين اليوم 12 يونيو وستنتهي في 4 يوليو من العام الجاري.

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