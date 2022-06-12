قالیباف : قرار مجلس الحكام المناهض لایران لن يكون لصالح مفاوضات فيينا

ووصف قالیباف في بداية الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي الیوم الأحد تبني القرار المناهض لإيران في مجلس محافظي الوكالة بأنه خطوة معادية وغير بناءة، قائلا: ان هذه الإجراءات تدل على أن الجانب الآخر غير جاد في التوصل إلى اتفاق جيد لالغاء الحظر عن الشعب الایراني.

واضاف ان القرار مؤشر علی التأثير المباشر للوكالة من الدوائر الصهيونية ويتجاهل تعاون إيران البناء والطوعي مع الوكالة، مؤکدا ان الاستمرار بالقرار لن يكون لصالح مفاوضات فيينا.

واكد إننا نؤيد بشدة الإجراءات الفنية والقانونية التي تتخذها منظمة الطاقة الذرية الایرانیة ردًا على القرار الجائر وغير البناء الذي اصدرته الولايات المتحدة والترويكا الاوروبية، كما نرحب بتصويت روسيا والصين ضد القرار.

واكد أن تحييد الحظر وتعزیز الازدهار الاقتصادي بالاعتماد على القوة المحلية بما يحسن الظروف المعيشية للشعب الایراني سيكون أهم وأقوى رد على أعداء الشعب.

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