رئیس الجمهوریة: تسلیم ناقلة نفط ايرانية الصنع لفنزويلا یثبت كفاءة سیاسة الاقتصاد المقاوم

أقيمت امس السبت مراسم تسليم ناقلة النفط الثانية "أفراماكس" من صناعة شركة "صدرا" للصناعات البحرية عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الرئيس اية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وأعرب رئیس الجمهوریة في كلمته في المراسم عن ارتياحه لتسليم ثاني ناقلة نفط ايرانية الصنع الى فنزويلا وأضاف ان تسليم هذه الناقلة لفنزويلا التي تم تصميمها وبناؤها على يد المتخصصين الايرانيين مؤشر علی قدرات ایران العالیة في مجال تصدير الخدمات الفنية والهندسية إلى العالم وإثبات كفاءة سياسة الاقتصاد المقاوم التي تنتهجها البلاد في ظل الظروف التي يحاول فيها أعداء البلدين عرقلة مسار تقدمهما من خلال فرض عقوبات قاسية علیهما.

وقال إن بناء وتسليم الناقلة، التي وافقت عليها المجموعة الفنية والهندسية الفنزويلية، سيساعد الحكومة الفنزويلية على تحقيق هدفها المتمثل في الاستقلال بالنقل البحري و يثبت من جديد أن إرادة ووحدة الدول الثورية أقوى بكثير وأكثر فاعلية من الحظر الأمريكي.

وتابع إن طهران وكاراكاس باعتبارهما اقتصادين متكاملين سيتمكنان من التحرك نحو تحقیق رفاهية وتنمية الشعبین الایرانی والفنزويلي من خلال استكمال وربط العلاقات الاقتصادية في كلا البلدين.

وأضاف أن هذا النوع من التعاون المشترك یثبت لجميع ان الدول النامية والمستقلة قادرة على تحقيق انجازات عظيمة من خلال التعاون والتفاعل فيما بينها.

وقال أن ناقلتين نفطيتين أخريين قيد الإنشاء، وآمل أن تكونا جاهزتين للتسليم لفنزويلا قريبًا.

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