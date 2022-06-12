ترشیح رياضية إيرانية لجائزة اللجنة الدولية للعب النظيف

وتم ترشيح أشرف لجائزة اللعب النظيف الدولية بسبب أنشطتها في مجال تطوير رياضة التجديف للسيدات وتطوير وتوسيع رياضة المرأة في عام 2017 ، وتدريب المراهقات ومدربي التجديف مما أدى إلى الفوز بحصتين في أولمبياد الشباب 2018 ، وإقامة بطولة آسيا للشباب. وحكماً في بطولة العالم للتزلج المتعرج 2019 و 2021.

وكانت أشرف قد فازت سابقا بجائزة التجديف الذهبي للاتحاد العالمي لدعمها رياضة المرأة.

واللجنة الدولية للعب النظيف هي منظمة غير حكومية دولية غير هادفة للربح تعمل على تعزيز الروح الرياضية في المنافسات الدولية. وتقدم سنويا جوائز لتكريم أفعال اللعب النظيف التي يقوم بها الرياضيون أو الفرق.

وستبدأ اعمال اللجنة من 17 إلى 29 يونيو 2022 في بوداست عاصمة المجر، بعد توقف دام لسنوات بسبب تفشي فیروس کورونا.

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