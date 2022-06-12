طهران توافق على الغاء التاشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة القطريين

يذكر ان مجلس الوزراء، كان قد وافق في 11 مايو 2022، على اقتراح وزارة خارجية الجمهورية الاسلامية بهذا الشأن.

وبناء على هذا القرار، سيتم الغاء تاشيرات الدخول بالنسبة للرعايا القطريين الذين يحملون جوازات سفر سياسية او خاصة عند دخولهم البلاد؛ شرط العمل بالمثل من الجانب القطري ولفترة 90 يوما واجراء المراحل القانونية ذات الصلة في فترة لا تتعدى الـ 30 يوما منذ تاريخ الدخول.

وفي سياق متصل، كان السفير الايراني لدى قطر "حميد رضا دهقاني" قد اعلن في حسابه على تويتر، عن اعتماد مجلس الوزراء القطري ايضا اتفاق الغاء تاشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع ايران.

وتجدر الاشارة ايضا، بان هذا الاتفاق ياتي ضمن 14 وثيقة ومذكرة تفاهم توصل اليها البلدان خلال زيارة رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" للدوحة في مارس 2022.

انتهى ** ح ع

