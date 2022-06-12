امير عبداللهيان : نتمسك باقتدارنا الوطني ضد جشع الغرب

جاء ذلك في تصريح ادلى به وزير الخارجية (الايراني) للصحفيين بعد حضوره اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية اليوم الاحد، لاستعراض القضايا المتعلة بالمفاوضات النووية.

واوضح "امير عبداللهيان"، انه تم في هذا الاجتماع مناقشة القرار الصادر عن مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية (حول ايران).

واضاف، ان ايران لطالما قامت بمبادراتها وابداعاتها لقاء السلوك القائم على الحكمة من جانب الطرف الاخر.

واستطرد : لكن عندما يُظهر الطرف الاخر جشعه خلال المفاوضات النووية، نحن ايضا تمسكنا بآلياتنا واقتدارنا الوطني لكي يعلم هؤلاء باننا نولي اهمية الى مصالح شعبنا وتوفير الرخاء له، وسنواصل كل جهدنا في هذا الخصوص.

كما تطلع وزير الخارجية بان يتم رعاية اقتدار البلاد ومطالب الشعب الايراني وسبل متابعتها، ضمن حزمة الاجراءات المحددة لحثّ كافة الاطراف على العودة الى الاتفاق النووي والذي يطلق عليه "خطة العمل المشترك الشامل".

انتهى ** ح ع