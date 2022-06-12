مساعد وزير الخارجية : العلاقات الستراتيجية مع روسيا حققت طفرة ملموسة

"صفري"، ادلى بذلك خلال اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية حول "التعاون الايراني الروسي"، الذي عقد اليوم الاحد برئاسته وحضور اعضاء اللجنة الذين يمثلون العديد من المؤسسات المعنية في البلاد.

واكد مساعد وزير الخارجية على متابعة القرارات المتمخضة عن الزيارات الخارجية لرئيس الجمهورية (اية الله رئيسي)؛ مبينا ان وزارة الخارجية تتولى هذه المسؤولية، وداعيا سائر الجهات الرسمية للتعاون والتنسيق مع الخارجية من اجل المضي قدما بهذه البرامج.

كما نوه بان قطاعات "الطاقة والتجارة والترانزيت"، تشكل اهم المجالات على صعيد التعاون بين طهران وموسكو؛ وبما يلزم تظافر الجهود بين جميع المؤسسات والمراكز التنفيذية في هذا الاطار.

واعرب مساعد وزير الخارجية، عن ارتياحه لنمو الصادرات الايرانية خلال الاشهر الاخيرة الى كل من روسيا والصين؛ مبينا ان روسيا اعدت قائمة بالسلع التي ترغب في استيرادها، وايران قادرة على توريد الكثير منها؛ الامر الذي سيؤدي الى نمو ملفت لحجم الصادرات في البلاد.

انتهى ** ح ع

