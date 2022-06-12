قرار مجلس المحافظين لا يتسم بالمصداقية القانونية او الدولية

ونوه "مشكيني" في تصريح له الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية الذي انعقد اليوم الاحد بحضور وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

واكد هذا المسؤول البرلماني، على ان المفاوضات ماضية في اتجاهها الخاص، رغم ان قرار مجلس المحافظين سيترك اثارا عليها.

واستطرد، قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت، انطلاقا من حسن الوايا، في المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ اذن نحن لم نتوقع صدور هكذا قرار يتعارض والتوافقات الحاصلة بين ايران والوكالة، رغم انه قرار هزيل ويبدو جاء في اطار نصيحة لا نعير لها اي قيمة.

انتهى ** ح ع