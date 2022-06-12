١٢‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:١٢ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84786304
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لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية :

قرار مجلس المحافظين لا يتسم بالمصداقية القانونية او الدولية

قرار مجلس المحافظين لا يتسم بالمصداقية القانونية او الدولية

طهران / 12 حزيران / يونيو / ارنا – قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني" : ان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اراد من خلال قراره الصادر (حول ايران) ان يقوم بخطوة استعراضية منسقة مع الغرب وامريكا؛ مضيفا ان هذا القرار لا يتمتع باي مصداقية قانونية او دولية.

ونوه "مشكيني" في تصريح له الى اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية النيابية الذي انعقد اليوم الاحد بحضور وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان".

واكد هذا المسؤول البرلماني، على ان المفاوضات ماضية في اتجاهها الخاص، رغم ان قرار مجلس المحافظين سيترك اثارا عليها.

واستطرد، قائلا  : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية شاركت، انطلاقا من حسن الوايا، في المفاوضات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ اذن نحن لم نتوقع صدور هكذا قرار يتعارض والتوافقات الحاصلة بين ايران والوكالة، رغم انه قرار هزيل ويبدو جاء في اطار نصيحة لا نعير لها اي قيمة.

انتهى ** ح ع 

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