اللواء صفوي: سيستان وبلوجستان تمتلك طاقة ترانزيت جيدة جدا

وقال اللواء صفوي في تصريح له الاحد خلال اجتماع المجلس الاداري لمحافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) انه لو تم ربط محور الترانزيت "جنوب-شمال" وسكك الحديد "بندرعباس-ميناء انزلي" مع جمهورية آذربيجان ستحصل البلاد على عائدات تصل الى 6 مليارات دولار من الترانزيت.

واضاف: ان الحدود تعتبر ميزة ولنا مع باكستان وافغانستان مشتركات ثقافية وحضارية واقتصادية وامنية.

واشار الى الوحدة والتناغم بين الشيعة والسنة في محافظة سيستان وبلوجستان والامن المستتب فيها بجهود القوات المسلحة وحرس الثورة وسائر الاجهزة المعنية.

ولفت الى الاستثمارات في محافظة سيستان وبلوجستان والتي تتضمن استثمارات الحكومة واستثمارات القطاع والاجهزة الثورية، حيث تحظى بالكثير من الاهمية في المحافظة.

واوضح بان هنالك مرحلتين للوصول بالبلاد من الظروف الراهنة الى الظروف المنشودة من ناحية استثمار الطاقات وقال: المرحلة الاولى هي استثمار طاقات سيستان وبلوجستان في النطاق الجيوسياسي لبحر عمان والمحيط الهندي والثانية هي في النطاق الجيوسياسي لبحر قزوين.

انتهى ** 2342