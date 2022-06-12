عقيلة الرئيس الفنزويلي تجتمع بمساعدة الرئيس الايراني لشؤون المراة

وفي هذا الاجتماع الذي حضره ايضا عدد من مساعدي خزعلي ومساعدي الخارجية الفنزويلية، جرى البحث حول بعض القضايا المشتركة بين نساء البلدين والقوانين المتعلقة بحماية المراة.

وتقرر ان يتم توقيع اتفاقيات للتعاون المشترك في هذا المجال بين الجانبين لاحقا.

يذكر ان سيليا فلورس شغلت في السابق مسؤوليات ومناصب منها العضوية في البرلمان والنيابة العامة.

كما التقت عقيلة الرئيس الفنزويلي بحضور مساعدة رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية لشؤون المراة والاسرة عددا من الناشطات الايرانيات في مختلف المجالات.

واعربت فلورس عن سرورها لزيارتها ايران والتعرف على قدرات النسوة الايرانيات، وتحدثت عن مقاومة الشعب الفنزويلي امام الحظر والضغوط الاميركية معتبرة المقاومة بانها السبيل الوحيد للصمود والتقدم.

من جانبها اشارت مساعدة الرئيس الايراني لشؤون المراة والاسرة الى تصريحات سماحة قائد الثورة الاسلامية بان ثمن المقاومة اقل من ثمن المساومة والاستسلام واشادت بصمود الشعب الفنزويلي خاصة نسوته المناضلات.

كما تحدثت عن مقاومة النسوة الايرانيات في مختلف مراحل الصراع والحروب العسكرية-السياسية-الاقتصادية واعتبرت دور النساء بانه كبير الاهمية في الحروب التركيبية والمعرفية.

انتهى ** 2342