الغاء تاشيرات الدخول للزوار الايرانيين للمشاركة في مسيرة الاربعين

وقال حجة الاسلام احمدي في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء الاحد ان الغاء تاشيرات الدخول تم خلال الزيارة الاخيرة لوزير الداخلية العراقي الى ايران ولقائه مع مسؤولي لجنة "الاربعين" المركزية وسائر المسؤولين في البلاد والتي افضت الى توقيع الاتفاق ونحن الان بانتظار الاعلان عن ذلك من قبل الحكومة العراقية لاجراء بعض التنسيقات اللازمة.

واضاف: سيتم يوم الاثنين الاعلان عن شعار "انا من حسين (ع)" المقتبس من حديث للنبي الاكرم (ص) لرفعه في مسيرة الاربعين هذا العام وذلك بحضور مسؤولي لجنة "الاربعين" المركزية ومنظمة الحج والزيارة وبعض المسؤولين المعنيين بالشؤون الثقافية وغيرهم.

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