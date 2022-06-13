النخالة: انتهاكات العدو اليومية بحق شعبنا والأقصى نقف عندها بكل جدية ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر

جاء ذلك في تصريح صادر عن القائد النخالة اوردته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، قال فيه :" إن ما يجري في القدس والمسجد الأقصى المبارك من انتهاكات يومية من قبل العدو، وعمليات القتل اليومية لأبناء الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية، وهدم البيوت وكذلك استهداف المعتقلين في السجون الصهيونية والاعتداء المستمر عليهم، وتجاهل إضراب الأسرى وعلى رأسهم المجاهد خليل العواودة، كل ذلك يستدعي وقفة جدية من القوى الوطنية والإسلامية، ومن الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته".

واضاف: نحن في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نقف بكل جدية عند هذه العناوين الكبيرة ، ولن نقبل بهذا الإذلال المستمر.

انتهى ** 2342