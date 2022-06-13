رئيس مؤسسة صدرا للحكمة الإسلامية: إيران لم تصل إلى طريق مسدود وستمضي قدما بطريق النمو

وقال آية الله محمد الخامنئي في تصريح خاص لمراسل " ارنا" : يشكو الاعداء من قوة الجمهورية الاسلامية الايرانية والضغوط التي يواجهونها من جانبها ويرون ان طهران التي كانت الساحة الخلفية لهم، أصبحت الآن قوية، مؤکدا أن الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تصل إلى طريق مسدود، بل ستمضي قدما في طریقها نحو النمو، لافتا الى ان الاعداء انفسهم يشهدون على أن ایران أصبحت الیوم قوة كبيرة في المنطقة.

واضاف : من يزعم إن الحكومة الايرانية وصلت إلى طريق مسدود فهو مخطئ، لأن الاعداء یقفون وراء نشر هذه المزاعم الکاذبة، قائلا: تأثر العالم اليوم بأيديولوجية الثورة الإسلامية الإيرانية، لانها انجاز كبير وهي تتحرك في مسار النمو منذ انتصارها.

وصرح ان سیاسة الحكومة الايرانية تقوم علی مبدأ حسن النية لأنها تريد ان تخدم الشعب، مشیرا الی أهمية كلام رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" حیث اكد انه خاض غمار الانتخابات من أجل خدمة الشعب الایراني.

ولفت الی أن الثورة الاسلامية تحققت بحضور الشعب الایراني في الساحة وانتخابه نظام الجمهورية الاسلامية، داعیا ابناء الشعب الى توخي الحذر واليقظة عند التصويت في الانتخابات واختيار الأشخاص الذین یهتمون بحل مشاکلهم.

واشار الى اهمیة التصرحات التي كان يدلى بها الامام الاخمینی (ره) خلال فترة حياته، قائلا : برايي جميع ما صرح به الإمام الخميني يحظى باهمية ومنه نصائح سماحته للمسؤولين في ضرورة التقوى في السلوك والسياسية والافكار، لتجنب القيام بما يضر مصالح الشعب وعدم اتباع سياسات الأعداء.

واضاف : كان الهدف من الثورة التي قادها الإمام الخميني إقامة نظام إسلامي يسعى إلى تحقيق العدل والمساواة بين الناس.

وتابع قائلا: لقد سعى الاعداء وراء تعريض استقلال إيران وكرامتها للخطر، عبر مرتزقتهم في الداخل. وحاولوا استبدال أفكار الإمام بأفكار أخرى بشكل خاطئ والى قلب الحقائق باستخدام وسائل اعلام عالمية وانتشار الدعايات المناهضة للجمهورية الاسلامية.

وأکد ان الإمام الخميني (ره) وخطه السياسي والثوري هو السبيل الوحيد للحفاظ على استقلال وكرامة الأمة والوطن والشعب لتحقيق الازدهار والنمو والتنمية للوطن.

یذکر أن المجتهد والأستاذ جامعي آية الله السيد محمد الخامنئي هو رئيس مؤسسة صدرة للحكمة الإسلامية والأخ الأكبر لقائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" .

وعمل اية الله محمد الخامنئي مدرسا في جامعة العلامة الطباطبائي، وكلية العلاقات الدولية وجامعة الزهراء للبنات، وشارك في صياغة مسودة الدستور الايراني وكان عضوًا في مجلس خبراء الدستور خلال السنوات الأولى من انتصار الثورة الاسلامية. کما انتخب نائبا في الدورتين الأولى والثانية من مجلس الشوری الإسلامي.

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