النرویج تقرر ترمیز منتجات المستوطنات

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الحكومة النرويجية قررت وضع علامات على المواد الغذائية المصنعة في المستوطنات؛ وذلك سعياً لمنع تضليل المستهلك النرويجي حول مصدر المنتج، حيث جاء القرار تطبيقاً لقرار المحكمة العليا الأوروبية من العام 2019.

ووفقاً لصيغة القرار تعد النرويج أن الأراضي التي احتلت قبل عام 67 هي أراضٍ إسرائيلية، أما قطاع غزة والضفة الغربية وشرقي القدس وهضبة الجولان فتعد أراضي محتلة حيث سيتم إضافة علامة خاصة على منتجات المناطق المذكورة وإشارة إضافية إذا ما تم تصنيع تلك البضائع في المستوطنات.

وبين القرار أن النرويج تعد استمرار السيطرة الإسرائيلية على تلك المناطق مخالفا للقانون الدولي.

بدورها أدانت الخارجية الإسرائيلية القرار، وجاء على لسان الناطق باسمها أن القرار لن يساهم في تطوير العلاقات بين الكيان والفلسطينيين، وسيؤثر سلباً على قدرة النرويج في التأثير على تلك العلاقات، ومن شأنها إحداث تراجع في العلاقات الإسرائيلية النرويجية.

ووفقاً لمصادر في الخارجية الإسرائيلية، فقد حاولت الأخيرة ثني النرويج عن قرارها دون فائدة، واصفين القرار بالسياسي، وأنه لا يتوقع أن يؤثر على دول أوروبية أخرى.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أقر بأغلبية 525 صوتا مقابل 70، قراراً بوضع علامات على منتجات المستوطنات منذ العام 2015، كما صدقت المفوضية الأوروبية على القرار، ومع ذلك فلا يُعد ذلك ملزماً، وتبنت القليل من دول الاتحاد ذلك القرار.

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