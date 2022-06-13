١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١١:٥٩ ص
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84786799
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رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الفلبيني باليوم الوطني لبلاده

رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الفلبيني باليوم الوطني لبلاده

طهران/ 13 حزیران/ یونیو/ ارنا- بعث رئيس الجمهورية اية الله "سيد ابراهيم رئيسي" برقية تهنئة لنظيره الفلبیني "رودريغو دوتيرتي" هنأه بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب رئیس الجمهورية في رسالة التهنئة عن أمله في تعزیز العلاقات والتعاون في جميع المجالات وفي اطار مصالح الشعبين قائلا: لقد شهدنا اتجاها متزايدا في العلاقات الثنائية بين بلدین خلال السنوات الأخيرة.

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