رئيس الجمهورية يهنئ نظيره الفلبيني باليوم الوطني لبلاده

طهران / 12 حزيران / يونيو / ارنا – قال المتحدث باسم لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي "محمود عباس زادة مشكيني" : ان مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية اراد من خلال قراره الصادر (حول ايران) ان يقوم بخطوة استعراضية منسقة مع الغرب وامريكا؛ مضيفا ان هذا القرار لا يتمتع باي مصداقية قانونية او دولية.