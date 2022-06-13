١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١:٢٤ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84787045
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صافرات استهجان في أثناء عزف نشيد الكيان الإسرائيلي أمام ألبانيا

صافرات استهجان في أثناء عزف نشيد الكيان الإسرائيلي أمام ألبانيا

طهران/ 13 حزیران/ یونیو/ ارنا- أطلقت جماهير المنتخب الألباني صافرات الاستهجان أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، قبيل انطلاق المباراة أمام منتخب بلادهم في دوري الأمم الأوروبية.

وأظهر مقطع فيديو، للجماهير الألبانية، وهي تتعمد رفع الصوت مع الصافرات خلال فترة عزف النشيد الإسرائيلي، إلى جانب إشارات خارجة للكاميرات.

في المقابل، حرصت الجماهير الحاضرة في ملعب تيرانا الجديد على ترديد النشيد الوطني الألباني بكل قوة وحماس، في أثناء عزفه قبيل انطلاق اللقاء بدقائق قليلة.

وخسر المنتخب الألباني 1-2 ليتوقف رصيده عند نقطة واحدة يحتل بها المرتبة الثالثة، في المجموعة الثانية لمنافسات المستوى الثاني بالبطولة الأوروبية، فيما رفع منتخب الكيان الصهيوني رصيده إلی نقاط في صدارة المجموعة، بينما جاء المنتخب الآيسلندي في المرتبة الثانية برصيد نقطتين.

يذكر أن المجموعة تضم أيضا المنتخب الروسي الذي منع من المشاركة في أي منافسات قارية أو عالمية على خلفية الحرب على أوكرانيا.

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