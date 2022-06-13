١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٥٥ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84787231
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زيارة مرتقبة للرئيس الترکمنستاني الى طهران الأسبوع المقبل

زيارة مرتقبة للرئيس الترکمنستاني الى طهران الأسبوع المقبل

طهران/ 13 حزیران/ یونیو/ ارنا- سيتوجه الرئيس التركمانستاني "سردار بردي محمدوف" إلى إيران الثلاثاء المقبل على رأس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى بدعوة رسمية من رئيس الجمهوریة آية الله ابراهيم رئيسي.

وهذه هي الزيارة الأولى لمحمدوف إلى طهران كرئيس تركمانستان والتي تستغرق يومين. حيث من المقرر ان يعقد اجتماع مشترك للوفود رفيعة المستوى من البلدين وسيتم التوقيع على عدد من الوثائق ومذكرات التعاون بين طهران وعشق أباد.

وستقام مراسم الاستقبال الرسمي للرئيس التركمانستاني في قصر سعد آباد في طهران بحضور رئيسي.

وكان محمدوف قد زار إيران سابقا في ديسمبر 2021 بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية.

وتم انتخاب محمدوف رئيسا لجمهورية تركمنستان في 19 مارس 2021.

وقال آية الله رئيسي خلال لقائه السابق بمحمد اوف كمبعوث خاص للرئيس التركمانستاني، إن طهران ترحب بتعزيز التعاون مع هذا البلد في مختلف المجالات لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة ولا توجد اية عقبات أو قيود في هذا الصدد.

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