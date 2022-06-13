مادورو يرحب بدعم ايران لانشاء واحات التكنولوجيا في فنزويلا

مادورو ادلى بذلك خلال زيارته اليوم الاثنين، مبنى واحة برديس للكنولوجيا في طهران؛ رافقه مساعد رئيس الجمهورية الاسلامية للعلوم والتقنية "سورنا ستاري"، الى جانب وزراء الخارجية والزراعة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا والنقل والسياحة الفنزويليين.

واكد رئيس جمهورية فنزويلا لمسؤولي واحة برديس المعرفية، ان بلاده استلهمت فكرة انشاء مراكز مماثلة من ايران وترحب كثيرا بدعمها وتعاونها في تحقيق هذا الامر.

وتفقد مادورو خلال هذه الزيارة الاقسام المختلفة لدى واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا؛ كما تباحث والوفد المرافق له في الفرص المتاحة للتعاون مع الجانب الايراني.

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