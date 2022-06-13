وزير الثقافة : لا قيود امام تطوير العلاقات مع البرازيل

وفي لقائه اليوم الاثنين السفير البرازيلي لدى ايران "لودمار غونساليس داغيارينتو" ، اعلن "اسماعيلي" استعداد وزارة الثقافة (الايرانية) على تنظيم برامج ومناسبات ثقافية وفنية مشتركة مع البرازيل.

وفيما نوه بالمستوى الرفيع للتعاون الاقتصادي القائم بين طهران وبرازيليا، تطلع اسماعيلي الى توسيع نطاق التعاون الثقافي الثنائي ايضا.

كما لفت في هذا السياق الى وجود فرص لتعاون البلدين في مجال الانتاج السينمائي واقامة اسابيع افلام مشتركة، نظرا لدور هذه النشاطات في تعزيز معرفة الشعبين على بعضهما الاخر.

ودعا وزير الثقافة والارشاد الاسلامي ايضا الى توقيع اتفاقات التوامة بين المدن الايرانية والبرازيلية؛ مصرحا ان ايران بمدنها مستعدة لاستضافة سياح كاس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

الى ذلك اكد السفير البرازيلي في طهران، على دور الدبلوماسية الثقافية الاساسي لتعزيز الاواصر الشعبية واحباط الدعايات المسيسة التي يروج لها الغرب ضد ايران.

ودعا "داغیارينتو" خلال اللقاء مع "اسماعيلي" اليوم، الى تجسيد القواسم الثقافية المشتركة بين الشعبين الايراني والبرازيلي؛ وعلى سبيل المثال عرض افلام لفنانيين برازيليين في ايران لكي يتعرف الشعب الايراني على ثقافة البرازيل وفنونها.

كما اعرب الدبلوماسي البرازيلي عن امله في حسم مذكرة التوأمة بين مدينتي "ابادان" (جنوب غربي ايران) و"سانتوس" بولاية "ساو باولو" البرازيلية "اللتين ستمثلان رياضة كرة الكرة في البلدين"، قبل انطلاق مونديال قطر 2022.

انتهى ** ح ع