١٣‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ١١:٥٨ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84787663
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قائد الثورة يؤكد على تطوير الصناعات والشركات المبدعة

قائد الثورة يؤكد على تطوير الصناعات والشركات المبدعة

طهران / 13 حزيران/يونيو/ارنا- اكد قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي على المسؤولين المعنيين بذل الاهتمام بتطوير الصناعات والشركات المبدعة.

واثر الرسالة التي رفعها مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري الى قائد الثورة الاسلامية والذي دعا فيها الى تناغم السلطات الثلاث والمؤسسات السيادية لـ "تطوير الصناعات والشركات المبدعة" وكذلك الاهتمام بالتكنولوجيا الناعمة والمبدعة كمكمل للاقتصاد المعرفي في مسار تحقيق شعار العام الجاري "الانتاج المعرفي المولد لفرص العمل"، فقد كتب سماحة القائد على هامش الرسالة "ليتم التاكيد على المسؤولين المعنيين في هذا الصدد".

واورد مكتب حفظ ونشر مؤلفات آية الله العظمى السيد الخامنئي رسالة مدير المكتب حجة الاسلام محمد محمدي كلبايكاني الى رئيس الجمهورية آية الله ابراهيم رئيسي، تضمنت الامر الصادر عن سماحة القائد مرفقة بصورة للطلب المرفوع من قبل مساعد رئيس الجمهورية للشؤون العلمية والتكنولوجية سورنا ستاري.   

يتبع

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