١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:١٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84787699
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مسؤول يمني: رصدنا 113 حالة من ضحايا القنابل العنقودية منذ بداية الهدنة

مسؤول يمني: رصدنا 113 حالة من ضحايا القنابل العنقودية منذ بداية الهدنة

طهران / 14 حزيران/يونيو/ارنا- أكد رئيس المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام في اليمن العميد علي صفرة رصد 113 حالة من ضحايا القنابل العنقودية منذ بداية الهدنة الإنسانية. 

وفي مداخلة له مع المسيرة، الاثنين، أوضح العميد صفرة قائلا: "رصدنا 26 حالة من ضحايا الألغام خلال الأيام العشرة الأولى فقط من الشهر الحالي." 

وأشار إلى أن هناك ازدياد في أعداد حالات الإصابة بالقنابل العنقودية والألغام مع عودة المواطنين لمساكنهم خلال أيام الهدنة، مؤكدا تسجيل 326 حالة من ضحايا القنابل العنقودية والألغام في محافظة الحديدة منذ بداية العام. 

ولفت إلى أن أعداد الضحايا من القنابل العنقودية منذ بداية العدوان بلغت 3956 شهيدا وجريحا منهم 400 طفل و115 امرأة، مبينا أن العدوان يمنع إدخال الأجهزة الكاشفة للألغام إلى صنعاء منذ عام 2018 وفرقنا الميدانية تواجه مخاطر وعراقيل متعددة بسبب ذلك.

انتهى ** 2342

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