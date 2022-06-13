الحالة الصحية مستقرة لمصابي حادث تسرب الامونياك من مصنع جنوب ايران

وقال مهرداد شريفي في تصريح فجر اليوم الثلاثاء حول الوضع الصحي للمصابين في حادث تسرب غاز الامونياك من مصنع لانتاج كاربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد، ان " هذا الحادث اسفر حتى الان عن اصابة ١٣٠ شخصا وتم نقلهم الى مستشفى القائم (عج) وهم في حالة صحية مستقرة ".

واوضح بان لم يصل لغاية الان اي تقرير بوقوع اي حالة وفاة جراء الحادث وقال: ان 15 من المصابين قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

يذكر ان الحادث وقع عصر الاثنين اثر تسرب غاز الامونياك من احد مستودعات مصنع كاربونات الصوديوم الواقع في مدينة فيروزآباد بمحافظة فارس جنوب ايران.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي تم تدشينه قبل عامين 320 الف طن سنويا ويقع على بعد 93 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

وتستخدم منتوجات المصنع في انتاج صناعات المصب مثل الزجاج والكريستال والمنظفات وتنقية المياه والبتروكيمياويات.

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