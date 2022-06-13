١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٣:٣٩ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84787703
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الحالة الصحية مستقرة لمصابي حادث تسرب الامونياك من مصنع جنوب ايران

الحالة الصحية مستقرة لمصابي حادث تسرب الامونياك من مصنع جنوب ايران

طهران / 14 حزيران/يونيو/ارنا- أعلن مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة فارس جنوب ايران عن ارتفاع حصيلة الاصابات الى ١٣٠ حالة اثر حادث تسرب غاز الامونياك من مصنع لانتاج كاربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد بالمحافظة ولفت الى مغادرة 15 منهم المستشفى مؤكدا بان الحالة الصحية للراقدين مستقرة.

وقال مهرداد شريفي في تصريح فجر اليوم الثلاثاء حول الوضع الصحي للمصابين في حادث تسرب غاز الامونياك من مصنع لانتاج كاربونات الصوديوم في مدينة فيروزآباد، ان " هذا الحادث اسفر حتى الان عن اصابة ١٣٠ شخصا وتم نقلهم الى مستشفى القائم (عج) وهم في حالة صحية مستقرة ".

واوضح بان لم يصل لغاية الان اي تقرير بوقوع اي حالة وفاة جراء الحادث وقال: ان 15 من المصابين قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم.

يذكر ان الحادث وقع عصر الاثنين اثر تسرب غاز الامونياك من احد مستودعات مصنع كاربونات الصوديوم الواقع في مدينة فيروزآباد بمحافظة فارس جنوب ايران.

وتبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي تم تدشينه قبل عامين 320 الف طن سنويا ويقع على بعد 93 كم الى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس.

وتستخدم منتوجات المصنع في انتاج صناعات المصب مثل الزجاج والكريستال والمنظفات وتنقية المياه والبتروكيمياويات.

انتهى ** 2342

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