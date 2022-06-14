ايران: تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية

جاء ذلك خلال لقاء رئيس منظمة الحج والزيارة الايرانية صادق حسيني وممثل الولي الفقيه في شؤون الحج والزيارة حجة الاسلام عبدالفتاح نواب في طهران الاثنين وزير الثقافة والسياحة والاثار العراقي حسن ناظم، الذي يزور طهران على رأس وفد حيث جرى البحث حول مذكرة التفاهم التي من شانها تسهيل شؤون الزوار.

وقال حسيني في تصريح صحفي: لقد تقرر بموافقة المعنيين فتح الحدود البرية العراقية الاسبوع المقبل ، بعد ان كانت قد اغلقت بسبب وباء كورونا .

واضاف: تم الاتفاق مع العراق على تفويج 2500 زائر يوميا الى العتبات المقدسة بالعراق عبر الحدود البرية، وسيرتفع هذا العدد تدريجيا إلى 15 ألف شخص يوميا ومن المؤكد انه سيكون هنالك عدد لافت خلال مراسم مسيرة الاربعين.

من جانبه قال وزير الثقافة العراقي : كان من طلبات المعنيين بالحج والزيارة الايرانية زيادة صلاحية اختبار PCR الذي تم زيادته أيضًا إلى 30 يومًا حتى لا يواجه الزوار مشاكل خلال المناسبات الخاصة.

واشار ناظم الى قرار الحكومة العراقية الأسبوع الماضي بإعادة فتح الحدود البرية امام الزوار وقال انه "بهذا القرار ستكون الحدود البرية مفتوحة اامام الزوار الى جانب الحدود الجوية".

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