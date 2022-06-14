وزير الخارجية الباكستاني يتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي والدبلوماسية الاقتصادية مع إيران

واعرب بلاول بوتو زرداري وهو سياسي شاب من عائلة بوتو، في مقابلة مع وكالة (إرنا) في إسلام أباد قبيل مغادرته إلى إيران، عن اعتقاده بأن هناك الكثير من الإمكانات لدى باكستان وايران يمكن توظيفها لتطوير العلاقات الثنائية بين الجارتين.

وأضاف وهو أيضًا رئيس حزب الشعب الباكستاني أن الشعبين إلايراني والباكستاني تربطهما علاقات تاريخية عريقة ولدينا الاواصر الثقافية والتاريخية والاجتماعية المشتركة.

واكد إن باكستان وحزب الشعب وعائلته تربطهم علاقة طويلة الأمد مع الشعب الإيراني ملفتا "أنا أتطلع إلى تحسين هذه العلاقات مع إيران الجارة".

**نتطلع الى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية مع إيران

وقال وزير الخارجية الباكستاني نحن نركز على الدبلوماسية الاقتصادية، وكما تعلمون ، كان هناك الكثير من التعاون بين باكستان وإيران في الماضي ، ونتطلع إلى زيادة هذا التعاون.

وفيما اشار الى ان البلدين قطعا شوطًا كبيرا لتسهيل التجارة خاصة على الحدود المشتركة، أكد اننا نريد تقدمًا في تنظيم شؤون الأسواق الحدودية لذلك، احرص على اجراء محادثات بناءة مع المسؤولين الإيرانيين حتى نتمكن من توظيف الإمكانات الحقيقية للبلدين لتوسيع العلاقات الاقتصادية.

**نحرص على تعزيز السياحة بين إيران وباكستان

واشار بلاول بوتو زرداري إلى الزيارة السنوية لمئات الآلاف من الباكستانيين إلى إيران لزيارة الأماكن المقدسة فيها وقال الى جانب العلاقات الوثيقة بين البلدين والحدود المشتركة والثقافات المشتركة وكذلك التاريخ المشترك بينهما لا تزال هناك إمكانيات كبرى لدى الجانبين لم نستخدمها بعد فيما ان هذه الامكانيات من شأنها ان تسهم في تعزيز العلاقات و التعاون في مجال السياحة مؤكدا اننا عازمون على التخطيط لتحقيق هذا الهدف ومراجعته مع السلطات الإيرانية.

وأكد زرداري على تشجيع السياحة الاقتصادية وتوسيع العلاقات بين الشعبين الايراني والباكستاني وقال بانه يمكن تطوير وسائل النقل بين البلدين لتشجيع السياحة بينهما.

ولفت الى ان مناقشة الوضع في أفغانستان تأتي ضمن اولويات جدول اعماله في زيارة طهران والاجتماع مع المسؤولين الإيرانيين وقال ان الجيران ودول أخرى في المنطقة بتأثرون بشكل مباشر بالتطورات في أفغانستان.

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