سعي استيطاني للاستيلاء على مليون دونم من أراضي الضفة الغربية

وقالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن قادة المستوطنين أعدّوا خطة لإنشاء حديقة قومية، على ما يقرب من مليون دونم (الدونم ألف متر مربع) من أراضي الضفة الغربية بين القدس والبحر المیت.



ولم تعقب حكومة الإحتلال الاسرائيلي رسميا على الخطة، كما لم يتضح موعد تقديمها إلى السلطات الإسرائيلية المخولة بالمصادقة على هكذا مخططات.



وقالت الصحيفة المقربة من اليمين الإسرائيلي، الداعم للاستيطان في الضفة الغربية، إن الخطة "تشمل أراضي عليها أماكن دينية إسلامية ومسيحية".

وأضافت: "وفقا للخطة، ستشمل الحديقة ما يقرب من نصف الأراضي المطلة على البحر الميت".

وذكرت أن الخطة تفصل ما بين شمالي الضفة الغربية، وجنوبها.

وقالت: "على مدى عقود، سعى اليمين الإسرائيلي إلى البناء في المنطقة (E1) بالقرب من (مستوطنة) معاليه أدوميم في محاولة لربط المنطقتين، وهي خطوة لم يتم اتخاذها حتى الآن".

والمشروع الاستيطاني (E1) يقع على آلاف الدونمات ويفصل شمالي الضفة الغربية عن جنوبها، ويعزل القدس عن محيطها الفلسطيني من الناحية الشرقية.

ونقلت عن "كيرين جيفن"، المديرة العامة لمجلس المستوطنات، قولها: "نريد إنشاء حديقة وطنية جديدة، لم يسبق لها مثيل في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وإنشاء شبكة واحدة".

وبحسب الصحيفة فإن الخطة تشمل "مطاعم متنقلة، والترويج لموقع فندق في الطرف الشمالي للبحر الميت، ومركزا مشتركا للمعلومات والحجز".

من جانب اخر أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية الخطط الإسرائيلية للاستيلاء على مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، تبدأ من المشارف الشرقية لكل من القدس وبيت لحم وصولا الى مناطق البحر الميت، بما يؤدي الى فصل شمال الضفة الغربية ووسطها عن جنوبها بالكامل.

وقالت الوزارة في بيان إن هذا يعني إغلاق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس المحتلة، ويقوض أية فرصة أمام الحلول السياسية للصراع على أساس مبدأ حل الدولتين.

وأضافت أنها تنظر بخطورة بالغة مع اقتراحات المستوطنين ومجالسهم، خاصة أن هذه المقترحات سرعان ما تتحول إلى مخططات ومشاريع إستعمارية يتم المصادقة عليها وتنفيذها على الأرض من قبل الجهات الإسرائيلية الرسمية وأذرعها المختلفة.

انتهی**3269