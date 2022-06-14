إيران وفنزويلا تتفقان علی تعزیز التعاون النفطي المشترك

والتقى وزير النفط الايراني جواد أوجي، الیوم الثلاثاء رئيس جمهورية فنزويلا "نيكولاس مادورو" في قصر سعد آباد بالعاصمة طهران لمناقشة العلاقات الثنائية. وتم خلال الاجتماع اتخاذ قرارات بشأن قضايا کامدادات الوقود وتصدير المنتجات البترولية والمحفزات والمنتجات البتروكيماوية.

کما جرى في الاجتماع مناقشة مجموعة من القضايا کاصدار قرارات بشأن تصدير الخدمات الفنية والهندسية، و إعادة إعمار وتحديث مصافي النفط، وتطوير حقول النفط والغاز.

یذکر أنه زار وزير النفط الايراني، في مايو الماضي، عددا من دول أمريكا اللاتينية، بما في ذلك فنزويلا ونيكاراغوا، لمناقشة تفعيل دبلوماسية الطاقة . وتم خلال هذه الزیارات توقيع أربع مذكرات واتفاقيتين في مجال النفط ومذكرتين في مجال الزراعة.

جدیر بالذکر أنه وقع رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو على وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عاماً السبت الماضي (11 حزیران/ یونیو 2022) في طهران.

ووقعت إيران وفنزويلا بالإضافة إلى وثيقة للتعاون الاستراتيجي الشامل لمدة 20 عامًا، وثائق اخرى للتعاون في المجال السياسي والثقافي والسياحي والاقتصادي والنفطي والبتروكيماوي.

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