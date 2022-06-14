مسؤول إسرائيلي: لو كان لدي كبسة زر لإخفاء العرب لضغطت عليه

ونقلت الإذاعة "الإسرائيلية" كان عن كاهانا في تصريحات عنصرية متطرفة قوله :"لو كان هناك زراً لإخفاء العرب من هنا، كنت سأضغط عليه".

ويُشار إلى أن تصريحات كهانا، وهو عضو في حزب "يمينا" المتطرف برئاسة نفتالي بينيت، جاءت خلال محاضرة ألقاها أمام طلبة في ثانوية "ديرخ أفوت" بمستوطنة "إفرات" المقامة على أراض بملكية خاصة للفلسطينيين بين القدس وبيت لحم.

وأضاف كهانا في كلمته أمام طلبة المدرسة الدينية الثانوية :"إذا كان هناك زرا يمكن الضغط عليه، وإخفاء كل العرب من هنا، وإرسالهم عبر القطار السريع إلى سويسرا، ليعيشوا هناك حياة رائعة، كنت سأضغط على هذا الزر".

وتابع قائلاً :"لكن لا يوجد مثل هذا الزر، ربما كان من المفترض أن نتواجد هنا لوحدنا على هذه الأرض بشكل ما".

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