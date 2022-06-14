١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٢:٤٩ م
رقم الصحفي: 3087
رمز الخبر: 84788451
T T
٠ Persons

سمات

امير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية الباکستاني في طهران

امير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية الباکستاني في طهران

طهران/ 14 حزیران/ یونیو/ ارنا- التقى وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان"، اليوم الثلاثاء بنظیره الباکستاني "بلال بوتو زرداري" في مبنی وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

ومن المقرر أن يشارك وزيرا خارجية إيران وباكستان في مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء لرد على أسئلة الصحفيين والمراسلين.

ووصل وزير الخارجية الباكستاني "بلال بوتو زرداري" الى العاصمة الايرانية طهران تلبية لدعوة وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين حول تعزيز العلاقات الثنائية.

وسيبحث زرداري خلال زيارته العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من ايران والأسواق الحدودية، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية.

یذکر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الباكستاني الجديد إلى طهران.

انتهی**3269

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha