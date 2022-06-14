امير عبداللهيان يلتقي وزير الخارجية الباکستاني في طهران

ومن المقرر أن يشارك وزيرا خارجية إيران وباكستان في مؤتمر صحفي مشترك بعد اللقاء لرد على أسئلة الصحفيين والمراسلين.

ووصل وزير الخارجية الباكستاني "بلال بوتو زرداري" الى العاصمة الايرانية طهران تلبية لدعوة وزير الخارجية "حسين أمير عبد اللهيان" لاجراء مباحثات مع المسؤولين الايرانيين حول تعزيز العلاقات الثنائية.

وسيبحث زرداري خلال زيارته العلاقات الثنائية التجارية والاقتصادية، وشراء الكهرباء من ايران والأسواق الحدودية، وتطوير طرق الاتصالات البرية والسككية.

یذکر أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير الخارجية الباكستاني الجديد إلى طهران.

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