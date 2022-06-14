زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب البلاد ولا خسائر

و وفقا لتقرير مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، فقد وقع زلزال جارك عند الساعة السادسة و39 دقيقة و43 ثانية من مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 15 كم عن سطح الارض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 54:31 والعرض الشمالي 26:06 درجة.

واضاف المصدر ذاته، ان مركز هذا الزلزال يبعد عن ميناء جارك 14 كم وعن جزيرة كيش ومدينة جناح (في هرمزكان) حسب التسلسل، 34 و46 كم.

الى ذلك، اعلن مدير هيئة الطوارئ في محافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة"، بان زلزال ميناء جارك اليوم لم يسفر عن اي خسائر بحسب تقرير فرق التقييم.

وفي تصريحه لمراسل "ارنا"، اوضح "حسن زادة"، ان فرق الهلال الاحمر والانقاذ والاغاثة لدى مدينة جارك توجهت فور وقوع الزلزال الى موقع الحدث، وباشرت في مهامها لتصل الى نتيجة ان الزلزال بقوة 4.4 درجات في هرمزكان اليوم لم يخلف اي اضرار.

انتهى ** ح ع