١٤‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٨:١٠ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84788795
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زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب البلاد ولا خسائر

زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب البلاد ولا خسائر

هرمزكان / 14 حزيران / يونيو / ارنا – ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، مدينة وميناء "جارك" بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)؛ بينما اعلن مدير هيئة الطوارئ في المحافظة بان هذا الزلزال لم يسفر عن اي خسائر.

و وفقا لتقرير مركز رصد الزلازل الوطني بجامعة طهران، فقد وقع زلزال جارك عند الساعة السادسة و39 دقيقة و43 ثانية من مساء اليوم الثلاثاء، وفي عمق 15 كم عن سطح الارض، وكان مركزه عند التقاء خطي الطول الشرقي 54:31 والعرض الشمالي 26:06 درجة.

واضاف المصدر ذاته، ان مركز هذا الزلزال يبعد عن ميناء جارك 14 كم وعن جزيرة كيش ومدينة جناح (في هرمزكان) حسب التسلسل، 34 و46 كم. 

الى ذلك، اعلن مدير هيئة الطوارئ في محافظة هرمزكان "مهرداد حسن زادة"، بان زلزال ميناء جارك اليوم لم يسفر عن اي خسائر بحسب تقرير فرق التقييم. 

وفي تصريحه لمراسل "ارنا"، اوضح "حسن زادة"، ان فرق الهلال الاحمر والانقاذ والاغاثة لدى مدينة جارك توجهت فور وقوع الزلزال الى موقع الحدث، وباشرت في مهامها لتصل الى نتيجة ان الزلزال بقوة 4.4 درجات في هرمزكان اليوم لم يخلف اي اضرار.

انتهى ** ح ع  

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