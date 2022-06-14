امیر عبداللهیان: العلاقات الايرانية الباكستانية متنامية وواعدة

وكتب امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر مساء الثلاثاء حول زيارة وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري الى طهران: اليوم استضفت في طهران اخي العزيز وزير خارجية باكستان.

واضاف: العلاقات العميقة بين البلدين الكبيرين والمؤثرين في العالم الاسلامي، ايران وباكستان، كانت على الدوام متنامية وواعدة.

وقال وزير الخارجية الايراني: اجرينا مشاورات مهمة حول العلاقات السياسية والامنية والسياحية والتجارية ودخول الزوار، وقضايا افغانستان ورفع الحظر.

وكان وزير الخارجية الباكستاني بلاول بوتو زرداري قد وصل الى طهران اليوم الثلاثاء واجرى جولة محادثات مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ومن ثم شاركا في مؤتمر صحفي مشترك.

والتقى زرداري اليوم ايضا رئيس الجمهورية الاسلامية آية الله ابراهيم رئيسي.

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