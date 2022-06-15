ايران وتركمنستان تتفقان على انشاء مركز تجاري مشترك

جاء ذلك خلال لقاء الوفد التركمنستاني الاقتصادي رفيع المستوى برئاسة مساعد رئيس الحكومة باتير آتدايف مع وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي نيا في طهران الثلاثاء، حيث اكد الطرفان على دعم تجار البلدين في سياق تسهيل وتسريع العلاقات التجارية وتقرر تشكيل فريق عمل لرسم خارطة طريق للتعاون لفترة عام وانشاء مركز تجاري مشترك.

ورحب وزير الصناعة الايراني بمقترحات مساعد رئيس الحكومة التركمنستانية لانشاء مركز تجاري مشترك وقال: لقد انشانا نحن مراكز تجارية في 16 دولة وهو اسلوب مناسب لتطوير العلاقات الاقتصادية.

واكد على تعريف برنامج عملاني للانشطة التجارية بين البلدين من اجل تحديد المنتوجات والسلع للواردات والصادرات.

من جانبه اقترح مساعد رئيس الحكومة التركمنستانية خلال اللقاء اقامة معارض في ايران لمشاركة بلاده فيها وكذلك توقيع اتفاقية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين فضلا عن مقترحات حول الاسواق الحدودية.

يذكر ان غالبية التعاون التجاري بين البلدين هو في مجال الانشاءات وصادرات المواد الانشائية من ايران الى تركمنستان حيث اكد مسؤولو البلدين في اللقاء على تطوير الانشطة في هذا المجال كما اكدوا على اقامة المعارض المشتركة واستئناف العلاقات الاقتصادية الحيوية.

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