الحكيم والسفير آل صادق يبحثان سبل تطوير العلاقات بين ايران والعراق

هرمزكان / 14 حزيران / يونيو / ارنا – ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر اليوم الثلاثاء، مدينة وميناء "جارك" بمحافظة هرمزكان (جنوبي البلاد)؛ بينما اعلن مدير هيئة الطوارئ في المحافظة بان هذا الزلزال لم يسفر عن اي خسائر.