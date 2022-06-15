١٥‏/٠٦‏/٢٠٢٢, ٥:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84789003
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الحكيم والسفير آل صادق يبحثان سبل تطوير العلاقات بين ايران والعراق

الحكيم والسفير آل صادق يبحثان سبل تطوير العلاقات بين ايران والعراق

طهران / 15 حزيران/يونيو/ارنا- بحث رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية في العراق، السيد عمار الحكيم، مع السفير الايراني لدى العراق محمد كاظم آل صادق مستجدات الأوضاع السياسية عراقيا وإقليميا وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد.

وذكر بيان لمكتب السيد عمار الحكيم انه جدد خلال اللقاء "التأكيد على أن استقرار العراق يصب بمصلحة واستقرار المنطقة وأن المرحلة تتطلب احتواء الجميع وتحقيق التوازن كمدخل أساس لتحقيق الإستقرار".

وأستذكر السيد الحكيم "الدور الذي لعبته فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الدينية العليا في رد الإرهاب وتحقيق النصر".

ودعا إلى "التعاون بين المؤسسات الدينية والحكومية لتسهيل مشاركة الزائرين من الجنسيات الإسلامية المختلفة في زيارتي عاشوراء وأربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) والإجراءات المطلوبة لذلك".

انتهى ** 2342

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