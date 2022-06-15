حماس تستنكر اختلاق السلطة أكاذيب ضد المعتقلين السياسيين

واستنكرت حركة حماس في تصريح صحفي امس الثلاثاء أسلوب أجهزة أمن السلطة الرخيص في اختلاق الأكاذيب والروايات المفبركة ضد المعتقلين، لأهداف مفضوحة لن تنطلي على شعبنا، محملةً قيادة السلطة المتنفّذة المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات المستمرة، ونطالبها بالإفراج الفوري عن المعتقلين كافة.

وأكدت الحركة أن إعداد المقاومة وسلاحها موجه فقط صوب الاحتلال بهدف الدفاع عن شعبنا واستعادة حقوقه المسلوبة، مشيرةً إلى أن التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال هو جريمة وطعنة مسمومة في ظهر شعبنا ونضاله من أجل الحرية والاستقلال، داعيةً القوى والفصائل إلى الوقوف في وجه محاولات تأزيم الساحة الفلسطينية الموحدة في مواجهة الاحتلال.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خالد البطش على دعم قضية الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وخاصة المضربين عن الطعام.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر صحفي للقوى الوطنية والإسلامية عقب الاجتماع الطارئ، الذي دعت له حركة الجهاد الاسلامي لبحث الموقف من العدوان الصهيوني المتواصل.

وحمل البطش الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسيرين المضربين، مطالباً المؤسسات الحقوقية والإنسانية بتحقيق مطالبهم بإنهاء الاعتقال الإداري وحق الأسرى في الحصول على العلاج وندين قانون منع تقديم العلاج للأسرى.

ودعا البطش لتوسيع الحراك الشعبي لنصرة الأسرى وخاصة المضربين عن الطعام، مؤكداً على أن الفصائل الفلسطينية ستبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة ملف الأسرى المضربين عن الطعام و ستقوم بكل واجب من أجل عودتهم لأهاليهم.

وأكد أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم غضب في مواجهة الاحتلال في كل محاور الاشتباك.

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