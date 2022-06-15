مراسم الاستقبال الرسمي لرئيس جمهورية تركمنستان في طهران

وأقيم حفل الترحيب الرسمي بالرئيس التركمنستاني سردار بردي محمدوف في مجمع سعد آباد الثقافي والتاريخي.

ووصل رئيس جمهورية تركمنستان إلى طهران مساء أمس (الثلاثاء) على راس وفد سياسي-اقتصادي وكان في استقباله وزير الطرق وبناء المدن رستم قاسمي.

ويكون عقد الاجتماعات الثنائية الخاصة والعامة وتوقيع وثائق دولية ومشاركة في مؤتمر صحفي ، من برامج زيارة بردي محمدوف الى طهران التي تستغرق يومين وهذه الزيارة تعد الاولى عقب تسلمه منصب الرئاسة في جمهورية تركمنستان؛ وكان قد زار العاصمة الايرانية في 9 يناير 2022 بصفته مبعوثا خاصا للرئيس التركماني السابق.

وزار رئيس الجمهورية آية الله رئيسي عشق آباد في 26 ديسمبر العام الماضي على راس وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى لحضور القمة الخامسة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (ECO).

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