للتحريض على الفلسطينيين.. الکیان الصهیوني ينظم مباريات مصارعة بمشاركة منتخب المغرب

وأفادت وسائل إعلام عبرية، إن الاتحاد المغربي للمصارعة ينوي المشاركة في فعاليات رياضية تقام بأراضي فلسطين المحتلة خلال الفترة القادمة.

وأعلن رئيس الاتحاد المغربي للمصارعة، فؤاد مسكوت، في رسالة بعثها إلى الاتحاد الصهیوني للمصارعة، عن مشاركة مصارعَين مغاربة في مباريات ستُجرى في فلسطين المحتلة، في 25 و26 آب المقبل، بمناسبة إحياء ذكرى 9 رياضيّين من كيان الاحتلال "الصهيوني قُتلوا في عملية ميونيخ، في أيلول عام 1972.، معتبراً أن «الرياضة كانت دائماً أداة للسلام العالمي والصداقة بين الشعوب»، وأنه «يسرّنا أن نأتي إلى إسرائيل»، وفق ما ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت».

يُذكر أن مجاهدين فلسطينيّين احتجزوا 9 رياضيّين من كيان الاحتلال "الصهيوني" في المدينة الأولمبية بميونيخ، وطالبوا بالإفراج عن 200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال، لكن سلطات الاحتلال رفضت ذلك. وبعد ذلك نصبت قوات ألمانية كميناً للفدائيين والرهائن "الإسرائيليين" في مطار عسكري ألماني، وأطلق قنّاصة ألمان النار ما أدّى إلى مقتل الرهائن التسعة واستشهاد خمسة فدائيين، وأُلقي القبض على ثلاثة فدائيّين آخرين.

يستغل كيان الاحتلال أحداثا كهذه من أجل التحريض على الفلسطينيين وفي محاولة للتعتيم على جرائمها بحق الفلسطينيين، واستمرار الاحتلال وسياسة الأبارتهاي وتأتي مشاركة المغرب في هذه المباريات بهدف تكريم القتلى الصهاينة في اطار سياساته لتطبيع العلاقات مع الكيان.

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